Süper Lig ekibinden Frank Ribery bombası!
Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor. Sezon sonu İtalyan ekibi Fiorentina'yla sözleşmesi son erecek Frank Ribery'nin menajerine ilk teklif yapıldı. 38 yaşındaki Fransız yıldız, anlaşma zemini oluşması halinde gelecek sezon Süper Lig'de forma giyecek.
SPOR Takvim
Fatih Karagümrük, Fiorentina'dan Fransız yıldız Franck Ribery'yi transfer etmek istiyor.
Sezon sonu Fiorentina'yla sözleşmesi bitecek olan Franck Ribery'nin menajerine ilk resmi teklif yapıldı. Anlaşma sağlanması halinde Ribery Türkiye'nin yolunu tutacak.
Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery, Bayern Münih'e transfer olarak dünya çapında bir yıldız olmak için ilk adımı atmıştı.
Bayern Münih forması ile efsane isimler arasına giren Fransız yıldız, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Fiorentina takımına katılmıştı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun adı Fatih Karagümrük ile ciddi ciddi anılmaya başlandı.
Anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.
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