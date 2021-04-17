Aboubakar'dan Beşiktaş'a güzel haber! Dönüyor

Ankaargücü karşılaşmasını tribünde izleyen Kamerunlu golcünün Sivasspor maçında forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili soruya teknik direktör Sergen Yalçın, "Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız" karşılığını verirken, yönetici Emre Kocadağ sevindirici haberi verdi. Kocadağ, Aboubakar'ın bugün antrenmanlara başlayacağını duyurdu. Ligde 15 golle Siyah-Beyazlılar'ın zirveye çıkmasında büyük bir katkı sağlayan 29 yaşındaki forvet Sivas deplasmanında forma giyerse Siyah-Beyazlılar, Larin'i tekrar sol kanada çekip, hücumda ideal dizilişine kavuşmuş olacak.

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