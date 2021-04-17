İşte Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un yeni adresi!

Fenerbahçe ile yollarını 25 Mart tarihinde ayıran Erol Bulut konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Futbolculuğu döneminde Yunanistan'da başta Olympiakos olmak üzere Panionios, Olympiakos Volou ve OFI gibi kulüplerde forma giyen Bulut için yeni bir iddia gündeme geldi.