İşte Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un yeni adresi!
Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'daki başarılı grafiği sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Erol Bulut kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ancak Erol Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere olduğu belirtildi. İşte Bulut'un yeni takımı...
Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı sonuçların ardından bu sezonun başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne kadar getirilen Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.
Fenerbahçe ile sezona iyi bir giriş yapan Erol Bulut, özellikle Kadıköy'de ve derbi maçlarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası büyük eleştiri toplamıştı.
Fenerbahçe yönetimi alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu. Sarı Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran genç çalıştırıcı kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.
Fenerbahçe ile yollarını 25 Mart tarihinde ayıran Erol Bulut konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Futbolculuğu döneminde Yunanistan'da başta Olympiakos olmak üzere Panionios, Olympiakos Volou ve OFI gibi kulüplerde forma giyen Bulut için yeni bir iddia gündeme geldi.
AEK'NIN BAŞINA GEÇEBİLİR
Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden AEK'nın Erol Bulut'u yeni sezon için teknik direktör adayları arasına aldığı kaydedildi.
Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta'da yer alan haberde, AEK'nın 3 teknik direktör için takibe geçtiği aktarıldı. Bu isimler arasında 46 yaşındaki Bulut'un da olduğu vurgulandı.
AEK, Erol Bulut'u tercih ederse genç çalıştırıcı yıllarca top koşturduğu Yunanistan'a bu kez teknik direktör sıfatıyla geri dönmüş olacak.
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