Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Bruno Peres harekatı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aradığı sağ beki İtalya'da buldu. Joao Pereira'nın erken ayrılığı sonrası sağ bekte sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, Roma ile olan sözleşmesi sona erecek olan Bruno Peres'le anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Karadeniz ekibinin Peres'le 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Schira, 31 yaşındaki sağ bekin Trabzonspor'dan yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret alacağını vurguladı.

31 yaşındaki futbolcu, transferde son dakika pürüzü çıkmaması halinde gelecek sezon Bordo-Mavili formayı sırtına geçirecek.

Peres, 2017'de 12 milyon euro bonservis karşılığında Torino'dan Roma'ya transfer olmuştu. Bu sezon Roma formasıyla 11'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 36 maça çıkan Bruno Peres, 2 gol 4 asistlik katkı yaptı.

Omar Elabdellaoui transferi öncesinde ismi Galatasaray ile de anılan sağ bek için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sezon başı girişimde bulundukları İtalyan basınında iddia ediliyordu.