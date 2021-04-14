Volkan Demirel'den Erol Bulut açıklaması!

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel hakkında, sarı-lacivertli ekibin eski teknik direktörü Erol Bulut ile ticari ortak olduğu iddia edilmişti.

Demirel bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı. Volkan, söz konusu haberi bu açıklamayla yalanladı; 'Bugün bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan, eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır.' dedi.