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Süper Ligde 35-39. hafta programı açıklandı! İşte merakla beklenen tarihler

Son dakika haberi... 'de 2020-2021 sezonunda oynanacak 35 ile 39. haftalar arasındaki maçların programı belli oldu. İşte maçların tarihleri...

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Süper Ligde 35-39. hafta programı açıklandı! İşte merakla beklenen tarihler

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu an Beşiktaş 67 puanla lider durumdayken Fenerbahçe 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi ise Galatasaray . Sarı kırmızılılar, 61 puanda 3. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise Galatasaray'ın hemen arkasında 57 puanla 4. sırada...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 35, 36, 37, 38 ve 39. haftasında oynanacak maçların programını açıklandı. Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacak olup programı ise daha sonra ilan edilecek.

İŞTE SÜPER LİG'DE 35,36,37,38 VE 39. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI

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