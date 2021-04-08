Son dakika: Fenerbahçe'den sert açıklama

Fenerbahçe, son dönemlerde camia hakkında açıklama yapanlarla alakalı resmi internet sitesinden bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:



"Sevgili taraftarlarımız,



Son dönemde üst üste ve dün itibariyle Kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve bunlara duyduğunuz tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz.



Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe'yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz.



Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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