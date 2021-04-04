04 Nisan 2021, Pazar
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan oyuncularına: İsimlerle değil oyunumuzla geldik

Beşiktaş'ta şampiyonluk ateşi... Beşiktaş Teknik Direktörü , bugün deplasmanda oynanacak maçından önce oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "'de liderlik koltuğunda oturuyoruz. Önemli oyunculara sihibiz. Ancak biz buraya isimlerle değil oyunumuzla geldik. Sizden isteğim bunu bir kez daha ispatlamanız" dedi.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan oyuncularına: İsimlerle değil oyunumuzla geldik

Beşiktaş Teknik Direktörü , bugün deplasmanda oynanacak maçından önce oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "'de liderlik koltuğunda oturuyoruz. Önemli oyunculara sihibiz. Ancak biz buraya isimlerle değil oyunumuzla geldik. Sizden isteğim bunu bir kez daha ispatlamanız" dedi.

Siyah-Beyazlılar'da sakat, hasta ve cezalı tam 6 oyuncu var. , , , , ve bugün Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecekler.

4 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta , , ve Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada 'ta oynanacak mücadelesinde takımlarındaki yerlerini alamayacak

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET!
Beşiktaş Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi. İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı 11 maçta 3 ve üzerinde gol atıldı.

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