Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan oyuncularına: İsimlerle değil oyunumuzla geldik
Beşiktaş'ta şampiyonluk ateşi... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçından önce oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyoruz. Önemli oyunculara sihibiz. Ancak biz buraya isimlerle değil oyunumuzla geldik. Sizden isteğim bunu bir kez daha ispatlamanız" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçından önce oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyoruz. Önemli oyunculara sihibiz. Ancak biz buraya isimlerle değil oyunumuzla geldik. Sizden isteğim bunu bir kez daha ispatlamanız" dedi.
4 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımlarındaki yerlerini alamayacak
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