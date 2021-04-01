01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Fatih Terim 2 maç ceza almıştı

Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Fatih Terim 2 maç ceza almıştı

PFDK Teknik Direktörü 'e 2 maç ceza vermişti. Terim'e verilen cezayla ilgili kararını açıkladı.

SPOR A Haber
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Fatih Terim 2 maç ceza almıştı

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı.

Terim, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımının başında yer alamayacak.

Terim'in yerine sarı kırmızılılar, yardımcı antrenör Levent Şahin ile 2 maça çıkacak.

PFDKdan Fatih Terim ve Ümit Davalaya şok! PFDK'DAN FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA'YA ŞOK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA