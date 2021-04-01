Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Fatih Terim 2 maç ceza almıştı
PFDK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 2 maç ceza vermişti. Tahkim Kurulu Terim'e verilen cezayla ilgili kararını açıkladı.
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Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı.
Terim, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımının başında yer alamayacak.
Terim'in yerine sarı kırmızılılar, yardımcı antrenör Levent Şahin ile 2 maça çıkacak.