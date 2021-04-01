Son dakika: Aziz Yıldırım'dan 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında flaş açıklama! Aziz Yıldırım A Spor'a konuştu
Son dakika haberleri... Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım son dönemin tartışma konusu olan 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar hakkında konuştu.
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım son dönemin tartışma konusu olan 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar hakkında konuştu.
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