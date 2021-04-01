01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Aziz Yıldırım'dan 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında flaş açıklama! Aziz Yıldırım A Spor'a konuştu

Son dakika: Aziz Yıldırım'dan 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında flaş açıklama! Aziz Yıldırım A Spor'a konuştu

Son dakika haberleri... eski Başkanı , 'a özel açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım son dönemin tartışma konusu olan 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar hakkında konuştu.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Aziz Yıldırım'dan 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında flaş açıklama! Aziz Yıldırım A Spor'a konuştu

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım son dönemin tartışma konusu olan 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar hakkında konuştu.

Detaylar gelecek...

ASpor CANLI YAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA