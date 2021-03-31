31 Mart 2021, Çarşamba
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Cristiano Ronaldo tarihi rekora yaklaşıyor! 6 gol kaldı

Portekiz A Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Lüksemburg'u deplasmanda 3-1 yenerken bir gol kaydetti. Yıldız oyuncu böylece Milli Takım kariyerinde 103. golünü attı ve bu alanda ilk sırada bulunan 'ye bir adım daha yaklaştı

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Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Cristiano Ronaldo tarihi rekora yaklaşıyor! 6 gol kaldı

Portekiz A Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Lüksemburg'u deplasmanda 3-1 yendi. Portekiz adına golleri Diogo Jota, Cristiano Ronaldo ve Palhinha kaydetti.

Cristiano Ronaldo böylece Milli Takım kariyerinde 103. golünü attı ve bu alanda ilk sırada bulunan Ali Daei'ye bir adım daha yaklaştı. Ronaldo kalan maçlarda 6 gol daha atarsa A Milli Takım kariyerinde dünyada en çok gol atan oyuncu unvanına ortak olacak

109 - Ali Daei (İran)

103 - Cristiano Ronaldo (Portekiz)

84 - Puskas (Macaristan)

Lionel Messi'nin ise Arjantin A Milli Takımı adına 71 golü bulunuyor. Messi de tıpkı Ronaldo gibi ülkesinin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

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