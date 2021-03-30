Beşiktaş'ı üzen haber! Marcelo, 2 yıl daha Olympique Lyon'da
Son dakika haberi... Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Beşiktaş'ın da gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü Marcelo, Fransa'da kalmayı tercih etti.
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Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde bu sezon 28 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.