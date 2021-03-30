30 Mart 2021, Salı
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Beşiktaş'ı üzen haber! Marcelo, 2 yıl daha Olympique Lyon'da

Son dakika haberi... Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi , savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Beşiktaş'ın da gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü Marcelo, Fransa'da kalmayı tercih etti.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Beşiktaş'ı üzen haber! Marcelo, 2 yıl daha Olympique Lyon'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde bu sezon 28 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

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