Süper Lig'i sallayacak transfer! Anderson Talisca Galatasaray'a mı gidiyor? Yıldız isimden flaş açıklama
Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında bir açıklamada bulundu. Brezilyalı yıldız Galatasaray'a çok saygı duyduğunu belirtirken transfer ihtimali üzerine de konuştu. İşte Talisca'nın açıklamaları...
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Instagram hesabından açıklama yapan Talisca, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok" ifadelerini kullandı.
Talisca ayrıca Türkiye'de ben bir kartalım diyerek siyah-beyazlı taraftarlara mesaj yolladı.
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Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki Anderson Talisca, 47 maçta 30 gol kaydetti.
İşte Talisca'nın o paylaşımı;