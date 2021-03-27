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Süper Lig'i sallayacak transfer! Anderson Talisca Galatasaray'a mı gidiyor? Yıldız isimden flaş açıklama

'ın eski yıldızı , 'a transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında bir açıklamada bulundu. Brezilyalı yıldız Galatasaray'a çok saygı duyduğunu belirtirken transfer ihtimali üzerine de konuştu. İşte 'nın açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Süper Lig'i sallayacak transfer! Anderson Talisca Galatasaray'a mı gidiyor? Yıldız isimden flaş açıklama

Bir dönem forması giyen , sosyal medya hesabından 'a transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Instagram hesabından açıklama yapan , "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok" ifadelerini kullandı.

Talisca ayrıca 'de ben bir kartalım diyerek siyah-beyazlı taraftarlara mesaj yolladı.

Çin ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki Anderson Talisca, 47 maçta 30 gol kaydetti.

İşte Talisca'nın o paylaşımı;

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