Türkiye 588. maçına çıkacak

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.