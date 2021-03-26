Türkiye 588. maçına çıkacak
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. 2002 Dünya Kupası A Milli Futbol Takımı'nı 3. yapan Şenol Güneş yeniden başarılı bir grafik çizmeye başladı. Oluşturduğu jenerasyon ile Çarşamba günü Hollanda'yı deviren milliler, Şenol Güneş yönetiminde 72. maçına çıkacak.
A Milli Futbol Takımı, Norveç ile yarın İspanya'da yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla 588. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 587 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
2021'DEKİ 2. MAÇ
A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ikinci maçına çıkacak.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yenmişti.
ŞENOL GÜNEŞ 72. MAÇINDA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 72. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 51'i resmi, 20'si özel 71 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 71 maçta 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 110 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.
GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 52. RESMİ MAÇ
A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 52. resmi maçına çıkacak.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 51 resmi maçın 29'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 89 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 45 gol gördü.