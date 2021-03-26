Almanlar Fenerbahçe için Löw'ü yazdı!
Alman Bild Gazetesi'nden Löw iddiası... Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi. Yönetim, Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Almanya'nın BİLD Gazetesi de yeni sezonda Löw'ün Fenerbahçe'yi çalıştırabileceğini iddia etti.
Fenerbahçe Erol Bulut'la yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi. Takımı sezon sonu kadar Sportif Direktör Emre Belözoğlu çalıştıracak.
JOACHİM LÖW BU YAZ BOŞA ÇIKIYOR
Belözoğlu'nun sezon biter bitmez eski görevine döneceği öğrenildi. Milli arada hoca değişikliğine giden Sarı-Lacivertli yönetim yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Alman Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'ü listenin ilk sırasına yazdı. Alman hoca Euro 2020 sonrası milli takımı bırakacağını açıklamıştı.
B VE C PLANLARI DA MASADA
Fenerbahçe Yönetimi'nin teknik direktör konusunda B ve C planları da hazır. Eski hocası Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren Sarı- Lacivertliler bir yandan da Arjantinli hoca Gallardo ve Hırvat Dalic'le de dirsek temasında.
Yönetimin yeni sezona bu 3 hocadan biriyle başlaması bekleniyor. Bilindiği gibi Hırvat teknik adam Dalic daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
ALİ KOÇ 'DEĞİŞTİRMEM' DEMİŞTİ!
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra açıklamalar yapan Başkan Ali Koç "Sosyal medyaya bakıp hoca değiştirmeyiz" demişti. Ancak Fenerbahçe'nin aldığı başarısız sonuçlardan sonra Koç da pes etti ve dün Erol Bulut ile yolları ayırıp takımı Emre Belözoğlu'na teslim etti.
Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yönetim arasındaki ipler geçtiğimiz günlerde kopma noktasına gelmişti. 16 Mart Salı günkü Takvim Gazetesi'nde Fenerbahçe'nin Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istediğini yazmıştık. Beşiktaş beraberliği sonrası da 23 Mart Salı günü Emre Belözoğlu'nun Bulut hakkında verdiği raporu gündeme getirip "Bulut'un bileti kesildi" manşetiyle tüm gelişmeleri özetlemiştik.