Almanlar Fenerbahçe için Löw'ü yazdı!

B VE C PLANLARI DA MASADA

Fenerbahçe Yönetimi'nin teknik direktör konusunda B ve C planları da hazır. Eski hocası Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren Sarı- Lacivertliler bir yandan da Arjantinli hoca Gallardo ve Hırvat Dalic'le de dirsek temasında.