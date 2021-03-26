26 Mart 2021, Cuma
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Almanlar Fenerbahçe için Löw'ü yazdı!

Alman 'nden Löw iddiası... Fenerbahçe'de dönemi sona erdi. Yönetim, Bulut ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. 'nın BİLD Gazetesi de yeni sezonda Löw'ün Fenerbahçe'yi çalıştırabileceğini iddia etti.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Almanlar Fenerbahçe için Löw'ü yazdı!

Fenerbahçe 'la yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi. Takımı sezon sonu kadar Sportif Direktör çalıştıracak.

JOACHİM LÖW BU YAZ BOŞA ÇIKIYOR


Belözoğlu'nun sezon biter bitmez eski görevine döneceği öğrenildi. Milli arada hoca değişikliğine giden Sarı-Lacivertli yönetim yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Alman Milli Takımı'nı çalıştıran 'ü listenin ilk sırasına yazdı. Alman hoca Euro 2020 sonrası milli takımı bırakacağını açıklamıştı.

B VE C PLANLARI DA MASADA
Fenerbahçe Yönetimi'nin teknik direktör konusunda B ve C planları da hazır. Eski hocası Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren Sarı- Lacivertliler bir yandan da Arjantinli hoca ve 'le de dirsek temasında.

Yönetimin yeni sezona bu 3 hocadan biriyle başlaması bekleniyor. Bilindiği gibi Hırvat teknik adam Dalic daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

ALİ KOÇ 'DEĞİŞTİRMEM' DEMİŞTİ!
Fenerbahçe'nin ile oynadığı maçtan sonra açıklamalar yapan Başkan "Sosyal medyaya bakıp hoca değiştirmeyiz" demişti. Ancak Fenerbahçe'nin aldığı başarısız sonuçlardan sonra Koç da pes etti ve dün Erol Bulut ile yolları ayırıp takımı Emre Belözoğlu'na teslim etti.


Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yönetim arasındaki ipler geçtiğimiz günlerde kopma noktasına gelmişti. 16 Mart Salı günkü 'nde Fenerbahçe'nin Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istediğini yazmıştık. beraberliği sonrası da 23 Mart Salı günü Emre Belözoğlu'nun Bulut hakkında verdiği raporu gündeme getirip "Bulut'un bileti kesildi" manşetiyle tüm gelişmeleri özetlemiştik.

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