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Galatasaray Rasim Öztekin'i unutmadı: Büyük ustanın fotoğrafı stadyumda yerini aldı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu 'in maketi, - maçı için 'nda her zamanki yerini aldı.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Galatasaray Rasim Öztekin'i unutmadı: Büyük ustanın fotoğrafı stadyumda yerini aldı

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Rizespor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin'in fotoğrafı stadyumda yer aldı.

'UNUTULMAYACAKSIN BÜYÜK USTA'

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında!. Unutulmayacaksın büyük usta!" ifadeleri kullanıldı.

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