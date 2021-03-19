Galatasaray Rasim Öztekin'i unutmadı: Büyük ustanın fotoğrafı stadyumda yerini aldı

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Rizespor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin'in fotoğrafı stadyumda yer aldı.

'UNUTULMAYACAKSIN BÜYÜK USTA'

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında!. Unutulmayacaksın büyük usta!" ifadeleri kullanıldı.