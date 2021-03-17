Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

HALİL UMUT MELER'İN FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI KARNESİ

Fifa kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın ise 14 maçında düdük çaldı. Meler'in düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 12 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş ise Meler'in düdük çaldığı karşılaşmalarda 6 kez kazanırken, 4 kez berabere kaldı, 4 kez ise yenildi.