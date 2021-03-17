Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.
HALİL UMUT MELER'İN FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI KARNESİ
Fifa kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın ise 14 maçında düdük çaldı. Meler'in düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 12 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş ise Meler'in düdük çaldığı karşılaşmalarda 6 kez kazanırken, 4 kez berabere kaldı, 4 kez ise yenildi.
İKİNCİ BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ
Meler geçtiğimiz sezon oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı. Maçın 25'inci dakikasında Vedat Muriqi kırmızı kartla oyundan atılırken maçı 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.
DERBİLERDE FENERBAHÇE'YE YARAMIYOR!
Fenerbahçe Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 3 derbiden de puan çıkaramadı. Meler ilk olarak 25 Kasım 2018'de oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetmişti. Bu derbide bordo-mavili ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Daha sonra geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan ve Galatasaray'ın 20 yıl sonra deplasmanda kazandığı maçta düdük çalan Meler, son olarak da geçtiğimiz sezon oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı.