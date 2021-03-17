Sergen Yalçın Beşiktaş ile şampiyon olup tarihe geçmeyi planlıyor

2009'DA MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI!

2008-2009 sezonunda Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Mustafa Denizli, siyah beyazlıları hem lig şampiyonu hem de kupa şampiyonu yapmıştı. Süper Lig'de zirveye oturan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek sezonu çifte kupayla noktalamıştı.

Sergen Yalçın, bu sezon Beşiktaş ile şampiyon olursa tarihe geçmiş olacak. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Sergen Yalçın tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı. Sezon başında Aboubakar, Josef de Souza, Larin, Rosier gibi soru işaretli isimleri sezonun en flaş isimleri arasına sokan Sergen Yalçın için bu senenin ayrı bir önemi daha var.

HEM FUTBOLCU HEM DE HOCA OLARAK...

Sergen Yalçın eğer Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah beyazlı takımda hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk olacak. Daha önce 1981-82 sezonunda şampiyon olan kadronun teknik direktörü Djordje Milic, futbolcu olarak da Beşiktaş'ta mücadele etmişti.