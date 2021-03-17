17 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin Joachim Löw planı! Yönetim harekete geçti

'de flaş gelişme... Yeni sezonda takımı ’e emanet etmeyi planlayan Başkan , Alman hocanın eski öğrencisi ’u da teknik ekibe dahil etmek istiyor. Eğer Bulut'la yollar sezon bitmeden ayrılırsa bu kez Korkut'tan sezon sonuna kadar 1. adamlık yapması istenecek... Yönetimin Löw'ü ikna çabaları da sürüyor.

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Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Fenerbahçe'nin Joachim Löw planı! Yönetim harekete geçti

Pazar günü 'de "tamam ya da devam" derbisine çıkacak olan 'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. defterini kapatmaya hazırlanan - Lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör 'e teklif yapması çok büyük bir heyecan yarattı.





ÇOK FLAŞ BİR HAMLE DAHA GELDİ
Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Löw'le anlaşma zemini arayan yönetimden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu 'la görüştüğü öğrenildi.




"YARDIMCISI OL" DENİLECEK
Başkan 'un genç hocayı Löw'ün yardımcısı yapmak istediği belirlendi. Ancak Bulut sezon bitmeden gönderilirse bu kez Korkut'a, "Sezon sonuna kadar 1. adam ol" denilecek.





KARARINI HEMEN VERMEYECEK
F.Bahçe yönetiminin Löw'ü ikna çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Birçok önemli kulübün radarında olan Alman hocanın kariyer planlaması yapmak için acele etmediği belirtiliyor.

2006 yılında 'nın başına geçen Joachim Löw sayısız başarıya imza attı. Başarılı hoca sonrası görevini bırakacak.





BULUT'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR
derbisine hazırlanan F.Bahçe'de Erol Bulut'un oldukça moralsiz olması dikkat çekiyor. Genç hocanın istifayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.

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