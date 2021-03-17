Fenerbahçe'nin Joachim Löw planı! Yönetim harekete geçti
Fenerbahçe'de flaş gelişme... Yeni sezonda takımı Joachim Löw’e emanet etmeyi planlayan Başkan Ali Koç, Alman hocanın eski öğrencisi Tayfun Korkut’u da teknik ekibe dahil etmek istiyor. Eğer Bulut'la yollar sezon bitmeden ayrılırsa bu kez Korkut'tan sezon sonuna kadar 1. adamlık yapması istenecek... Yönetimin Löw'ü ikna çabaları da sürüyor.
Pazar günü Dolmabahçe'de "tamam ya da devam" derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erol Bulut defterini kapatmaya hazırlanan Sarı- Lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw'e teklif yapması çok büyük bir heyecan yarattı.
ÇOK FLAŞ BİR HAMLE DAHA GELDİ
Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Löw'le anlaşma zemini arayan yönetimden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Tayfun Korkut'la görüştüğü öğrenildi.
"YARDIMCISI OL" DENİLECEK
Başkan Ali Koç'un genç hocayı Löw'ün yardımcısı yapmak istediği belirlendi. Ancak Bulut sezon bitmeden gönderilirse bu kez Korkut'a, "Sezon sonuna kadar 1. adam ol" denilecek.
KARARINI HEMEN VERMEYECEK
F.Bahçe yönetiminin Löw'ü ikna çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Birçok önemli kulübün radarında olan Alman hocanın kariyer planlaması yapmak için acele etmediği belirtiliyor.
2006 yılında Alman Milli Takımı'nın başına geçen Joachim Löw sayısız başarıya imza attı. Başarılı hoca Euro 2020 sonrası görevini bırakacak.
BULUT'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR
Beşiktaş derbisine hazırlanan F.Bahçe'de Erol Bulut'un oldukça moralsiz olması dikkat çekiyor. Genç hocanın istifayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.