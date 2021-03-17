Fenerbahçe'de değişim! İrfan Can ilk 11'e Sosa kulübeye

Beşiktaş derbisine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de ilk 11 netleşiyor. Erol Bulut'un Sosa'yı kulübeye gönderip İrfan Can'ı oynatması bekleniyor. Bulut'un sol bekte yine Novak'ı oynatacağı da öğrenildi.



İrfan Can, G.Birliği maçında mutlak bir pozisyona topu direğe nişanlamıştı.

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