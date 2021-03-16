Vincent Aboubakar sakatlandı! Aboubakar Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı. Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.

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