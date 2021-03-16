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Vincent Aboubakar sakatlandı! Aboubakar Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

'ın yarı finalinde Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta sakatlık yaşayan ikinci yarıda tedbir amaçlı oyundan alındı. Peki Aboubakar maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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'ın yarı finalinde Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının sonlarında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan , ikinci yarının başında oyundan alındı.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar şoku! BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ ABOUBAKAR ŞOKU!

Beşiktaş'ı Medipol Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, ilk yarının son dakikasında Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak derbisi öncesinde riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı. Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.

Beşiktaş - Başakşehir maçı CANLI izle BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

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