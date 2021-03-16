Vincent Aboubakar sakatlandı! Aboubakar Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar ikinci yarıda tedbir amaçlı oyundan alındı. Peki Aboubakar Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının sonlarında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar, ikinci yarının başında oyundan alındı.
Beşiktaş'ı Medipol Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, ilk yarının son dakikasında Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.
Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı. Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.