CANLI | Trabzonspor-Alanyaspor maçı canlı anlatım izle!

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Medical Park Stadyumu'ndaki Trabzonspor Alanyaspor maçını hakem Suat Arslanboğaz yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor:

Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

Alanyaspor:

Serkan Kırıntılı, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek

DJANINY KADRODAN ÇIKARILDI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Djaniny'den kötü haber geldi. Bordo-mavili ekibin resmi sitesinden Djaniny Semedo'nun sakatlığına ilişkin açıklama yapıldı.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi."