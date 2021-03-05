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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil'den sakatlığı hakkında önemli açıklama

'in 28. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bileği dönen yıldız futbolcu için ilk açıklama kulüpten gelirken, Mesut'un ayak bileğinin iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar oluştuğu duyurulmuştu. Yıldız 10 numaradan da sakatlığına ilişkin açıklama geldi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mesut Özil'den sakatlığı hakkında önemli açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, Mesut Özil karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bileği dönen yıldız futbolcu için ilk açıklama kulüpten gelirken, Mesut'un ayak bileğinin iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar oluştuğu duyurulmuştu. Yıldız 10 numaradan da sakatlığına ilişkin açıklama geldi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum"

Fenerbahçede Mesut Özil sakatlandı! FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL SAKATLANDI!
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