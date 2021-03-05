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Galatasaray haberleri son dakika | Fatih Terim'den radikal karar! Hepsi kızağa çekilecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Ankaragücü deplasmanında sürdüren ancak İstanbul'a eli boş dönen , Sivas karşısında önemli değişiklikler yapacak. Cezalı Mohamed'in dışında, Gedson, Etebo, Yedlin gibi isimler kızağa çekiliyor, , , Feghouli geri dönüyor.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Galatasaray haberleri son dakika | Fatih Terim'den radikal karar! Hepsi kızağa çekilecek

8 maçlık galibiyet serisinin ardından olaylı maçta Ankaragücü'ne kaybeden Galatasaray'da, yenilginin faturası sadece hakemlere çıkmadı. Bir süredir kazanan takımı bozmamaya çalışan teknik patron , bu kez kaybeden takımda önemli değişiklikler yapacak.

Pazar günü Sivas karşısında kırmızı kart cezalısı Mohamed'in yerine ile oyuna başlamayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, formsuz Gedson Fernandes'i de dinlendirecek. Etebo'yu da kızağa çekecek olan Fatih hoca, merkezde ile 'yı birlikte sahaya sürmenin hesapları içinde. Ayrıca son maçta oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren Feghouli de, sağ açıktaki yerine geri dönecek.

ANTRENMAN PERFORMANSI BEKLENİYOR
Savunmada da Yedlin'in yedeğe çekilmesi ve Linnes'in oynatılması düşünülüyor. Ancak Terim, Ömer Bayram'ın da sol bekteki grafiğinden memnun değil. Saracchi ve Emre Taşdemir'den birinin, Sivas maçına yetişmesi durumunda ilk 11'e girebileceği ifade ediliyor. Aksi takdirde solda Linnes, sağda Yedlin kurgusu da gündemde. Tecrübeli teknik adam, antrenman performansı ve sağlık durumlarına göre bu isimler hakkında bir karar verecek. Luyindama'nın da Sivas mücadelesine kadar hafif sakatlığını atlatıp, 11'e dönmesi bekleniyor.

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