Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU ÖZET
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Djaniny ile 73. dakikada Bakasetas'tan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 39. dakikada Yusuf Erdoğan penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından son 9 maçta 8. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 51 yaparken, son 5 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 29 puanda kaldı.
Öte yandan Trabzonspor, tarihinde ilk kez İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazandı.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi. Dönen topu sağ son çizgide önünde bulan Varga'nın vuruşu yandan auta çıktı.
24. dakikada Brecka savunmadan çıkmak isterken sol tarafta topu Djaniny'e kaptırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
38. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın yerden içeriye çevirdiği top Berat'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Yusuf Erdoğan'ın vuruşu filelerle buluştu. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere gönderdi.
62. dakikada Bakesetas'ın sağ taraftan kullandığı kornerde kafalardan seken topu arka direkte Djaniny önünde buldu. Bu oyuncudan aldığı pasta Nwakaeme'nin kale ağzındaki vuruşu üst direkten döndü.
69. dakikada Hugo'nun orta saha yakınlarından savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Djaniny'nin ceza sahasına girerek sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.
73. dakikada Berat'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Djaniny'nin kaleciye çarpıp havalanan vuruşunu Tosic çizgi üzerinden çıkardı. Penaltı noktasında dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Bakesetas'ın sol ayak içiyle yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Dusko Tosic xx (Yasin Dülger dk. 90 ?), Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi xx, Kristijan Bistrovic xx, Danny Drinkwater xx (Gilbert Koomson dk. 69 x), Loret Sadiku xx, Yusuf Erdoğan xxx, Haris Hajradinovic xx (Furkan Külekçi dk. 86 ?), Kevin Varga xx (Anıl Koç dk. 86 ?)
Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx (Yunus Mallı dk. 62 x), Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Parmak xx, Anastasios Bakasetas xxx, Anthony Nwakaeme xx (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Caleb Ekuban xxx (Benik Afobe dk. 88 ?), Jorge Djaniny xxx (Lewis Baker dk. 83 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Flavio
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Djaniny (dk. 24), Bakesetas (dk. 73) (Trabzonspor), Yusuf Erdoğan (dk. 39 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa), Djaniny, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)