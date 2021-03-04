Alanyaspor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.

Akdeniz ekibinin golü 54. dakikada Yoro Cavellas'tan gelirken, İzmir temsilcisinin golünü 43. dakikada Fatih Aksoy (k.k.) kaydetti.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 43'e çıkararak 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. beraberliğini alan Göztepe ise 36 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor, 8 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise aynı gün saat 19.00'da BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI -ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



17. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Kadzior ceza alanı içerisine kadar getirdiği topla kaleyi görerek şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

21. dakikada savunma arkasına sızan Adam Bareiro aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Bareiro'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada soldan Göztepe Soner ile korner kullandı. Savunma topu uzaklaştırırken, Nwobodo ceza alanı dışından tekrar kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.

43. dakikada sağdan Kadzior - Juanran paslaşmasıyla kullanılan serbest vuruşta topu ceza alanı içerisine gönderdi. Oluşan karambolde topu önünde bulan Tzavellas uzaktan sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

44. dakikada sol kanattan hareketlenen Halil topu ceza alanı içerisine yolladı. Gelen topa Alanyasporlu Fatih ters bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 0-1

45. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Davidson yakından kaleyi yokladı ancak top kalecide kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkan, kaleyi yokladı ancak top kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle kornere gitti.

54. dakikada sağdan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1

65. dakikada Alanyaspor'un Kadzior ile soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe sızan Moubandje topa yükseldi ancak Göztepeli Murat'a çarpan top kornere gitti.

77. dakikada Kadzior topu ceza alanı içine ortaladı. İçeride oluşan karambolde topu çevirmek isteyen Moubandje'den önce kaleci İrfan Can araya girerek müdahale etti.





Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Yusuf Bozdoğan xx



Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xxx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Manolis Siopis xxx, Davidson xx (Efecan Karaca dk. 75 x), Damian Kadzior xx, Berkan Kutlu x, Ceyhun Gülselam xx, Adam Bareiro xxx (Mustafa Pektemek dk. 82 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı



Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Alpaslan Öztürk xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Dzenan Burekovic xx, Fousseni Diabate xx (Marko Mihojevic dk. 90+1 ?), Cherif Ndiaye xx, Obinna Nwobodo xx (Cristian Titi dk. 90+6 ?), Halil Akbunar xx (Lamine Gassama dk. 90+6 ?), Soner Aydoğdu xx, Brown Ideye xx (Adis Jahovic dk. 46 x)

Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Peter Zulj, Anderson Esiti, Kubilay Sönmez, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fatih (dk. 44 k.k.) (Göztepe), Giorgos Tzavellas (dk. 54) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Brown Ideye, Adis Jahovic (Göztepe), Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)