01 Mart 2021, Pazartesi
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

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Giriş Tarihi: 01.03.2021
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Son dakika: Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

YARIN:
16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

3 MART ÇARŞAMBA:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 MART PERŞEMBE:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

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