Boston son saniyede güldü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'u 117-91 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından Trail Blazers galibiyetiyle moral bulan Lakers maça hızlı başladı ve ilk periyotu 41-21 önde kapadı. Staples Center'da oynanan müsabaka boyunca üstünlüğünü koruyan Los Angeles ekibi Golden State Warriors'u 117-91 yendi.

Lakers'ta Kyle Kuzma 12 sayı, 11 ribaunt ile double double yaparken LeBron James 19, Alex Caruso ve Markieff Morris 13'er sayı üretti.

Warriors'ta, Eric Paschall 18 ve Stephen Curry 16 sayı buldu.

BOSTON SON ANDA KAZANDI

İki Doğu Konferansı ekibinin mücadelesinde Boston Celtics, Washington Wizars'ı son anlarda bulduğu basketlerle 111-110'luk skorla yendi.

Celtics'te, Jason Tatum 31, Kemba Walker 21, Daniel Theis 20 sayıyla oynadı.

Wizards'ta ise Bradley Beal'ın 46 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. Ayrıca, Russell Westbrook 24 sayı, 11 ribauntla double double yaparken Davis Bertans da 20 sayı attı.

İŞTE SONUÇLAR

Boston Celtics-Washington Wizards: 111-110

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 84-133

Miami Heat-Atlanta Hawks: 109-99

Detroit Pistons-New York Knicks: 90-109

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 117-91

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 99-118

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 126-127