CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Derbi öncesi Trabzonspor'un 48, Fenerbahçe'nin ise 51 puanı bulunuyor. Saat 19'da başlayan beIN Sports ekranından naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.
Medical Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır...
Futbolseverler zirve yarışındaki bu zorlu mücadeleyi anbean canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, Osayi, Thiam.
2021 YILINDA YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor'un 2021 yılında yenilgisi bulunmuyor. Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi.
En son 26 Aralık 2020'de konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.
LİGDE ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET HEDEFİ
Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi de yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililer, sarı-lacivertli ekibi yenmesi halinde ligde galibiyet serisini 8'e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.
Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor. Trabzonspor, galip gelmesi halinde 51 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakalayacak.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, bu mücadelede forma giyemeyecek.
CEZA SINIRINDA BULUNANLAR
Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
FENERBAHÇE, TRABZON'DAN 3 PUANLA DÖNEREK MORALLENMEK İSTİYOR
Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 27. haftaya 3. sırada girdi.
DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM
Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı.
Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Luiz Gustavo ile maç eksikliği bulunan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Caner Erkin Trabzon kafilesinde yer almadı.
Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.
CEZA SINIRINDA OLANLAR
Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bugün sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.