20 Şubat 2021, Cumartesi
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Fatih Terim'den Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası itiraf geldi!

, 'in 26. haftasında zorlu deplasmanında 1-0 kazanarak altın değerinde bir 3 puan kazandı. Galatasaray'da teknik direktör , karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 20.02.2021
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Fatih Terim'den Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası itiraf geldi!

Spor Toto 'in 26. haftasında ile deplasmanda karşılaşan , sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bir defa kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik. 2 stopere de müsaade ettik oynamalarına. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre sağlam durduk.

Hem golü, hem de pozisyonları bulduk. Oyunun ilk yarıda kopması gerekirdi, koparamadık. Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu.

İlk yarı ne düşündüysek tuttu, kalemizde de fazla pozisyon vermedik. 1-2 tehlike buldu ama 2. yarı daha çok bıraktık onlara. İstem dışı oldu, çok tutamadık topu. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü.

Gol yiyebilirdik. Çok pozisyona girip kaybettiğimiz puanların dengelendiğini düşünüyorum bazen böyle olduğunda. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık.

Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim.

3 puan aldığımız için mutluyum. Oyunu daha çok oynadılar, biz az oynadık, o pozisyon oldu, bu pozisyon oldu... Mutlak baş rollerde olanlar belli.

Son dakika: Alanyaspor 0-1 Galatasaray maç sonucu ÖZET SON DAKİKA: ALANYASPOR 0-1 GALATASARAY MAÇ SONUCU ÖZET
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