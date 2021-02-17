Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli yönetim Galatasaray'a ateş püskürdü

Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kulüp televizyonunda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının yalan ve iftira olduğunu söyledi. Sipahioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"MUSTAFA CENGİZ'E AKREDİTASYON SORULMASI KOCA BİR YALAN"

"Hafta içi Galatasaray yönetimi 5 kere konuştu. Bu yalan ve iftira seviyesini muhatap alıp almamayı çok düşündük. Ortada yapılan çok ciddi bir suç var. İnanılmaz iftira ve yalanlar var. Bu seviyeyi kendileri oluşturdu. Galatasaray maçından sonra başkanımız açıklama yaptı. Sonrasında VAR manipülasyonuyla ilgili detaylı bir analiz yayınladık. Hiçbir maç hakkında açıklama yapmadık geçen hafta. Gittiğimiz deplasman maçlarında listeyi yaparız ve Ankara'ya göndeririz. Spor Bakanlığı listeyi onaylar ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gönderir. Kişileri alıp almama kararı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndedir. Kontrol burada Fenerbahçe'de değildir. Kaldı ki Gençlik İl de konukları müthiş ağırlamış. Mustafa Cengiz'in orada bekletilme süresi 1 dakikadan daha az. Kimseyi almama gibi bir durum yok. Hiç kimsenin ismine bakılmadı, takır takır içeri girdiler. Galatasaray'ın söylediği ilk yalanı böyle somut görüntülerle görüyoruz. Bu kelimeyi söylemek çok zor ama maalesef söylemek zorundayız. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan"

"ŞİFRE 1907 SÖYLEMİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"1907 şifresini kulübümüzün kurucuları buldu. Hakikaten, galiba fazla sanata düşkünler ve film izliyorlar. Bu kelimeyi söylemek çok zor ama maalesef söylemek zorundayız. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan. Mustafa Cengiz bunları kendisi söylüyorsa çok büyük hata yapıyor. Onu yönlendiren varsa onlar da çok büyük hatalar yapıyor. Türkiye'de hiçbir stadyuma şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler. Stadımızdaki protokol tribünü ile 1907 tribünü yan yanadır. Kim nereye geldiyse, oraya alınmıştır. HES kodundan kimliğine kadar her soru sorulmuştur."

"YUSUF GÜNAY SÖZLERİNDE DİKKAT ETSİN"

"Yusuf Günay sözlerine çok dikkat etsin. Onu ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Çok yanlış yolda. Militan gibi kelimeler kullanmaya hakkı yok. Hem yalan söyleyeceksiniz bir de militan gibi kelimeler kullanacaksınız. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor."

"250 KİŞİ VARDI"

"Protokol tribününde davetliler var. Alt ve üst tribünlerin büyük bölümleri ise boş. Toplam 250 kişi var. Nerede bu 3 bin kişi soruyorum. Yalanlarınızla bütün Türkiye'yi kirlettiniz. Çıkıp özür dileyeceksiniz ki ben zannetmiyorum bu erdemi gösterebileceklerini."

"GALATASARAYLI FUTBOLCULAR PROTOKOL TRİBÜNÜNE PROVOKASYONA YÖNELİK HAREKETLER YAPTI"

"Maç bittikten sonra gayet medeni bir şekilde Galatasaray'ı tebrik ettik. Başkan Ali Koç, Mustafa Cengiz ile tokalaştı ve iyi akşamlar diledi. Görüntülerde var. Galatasaraylı futbolcular kendi tribününe gittikten sonra geri döndüler. Sıkıntı yok. Onyekuru ve Belhanda, protokol tribününe çocukça hareket yapıyorlar. Galatasaraylı yöneticiler susturmak yerine, protokol tribününden hepsi eller havada tezahürat yapıyorlar. Görüntülerde Galatasaray yönetim kurulu üyelerinin nasıl holigan kimliğine büründüklerini tüm Türkiye görsün. Biz de bu olaydan sonra yanlarına gidip uyarıyoruz. Olay tamamen bundan ibarettir."

"BU KADAR KOLAY YALAN SÖYLENİRSE, GERÇEKLER DE BU KADAR KOLAY ORTAYA ÇIKAR"

"Onlara göre ne büyük bir başkanımız var ki başkanımız alkışla diyor alkışlıyorlar, 17 kulübe imzala diyor imzalıyorlar. Görüntüler sabit. Kimse kimsenin yanına gidip alkışla dememiş. Yayıncı kuruluş varken nasıl böyle konuşuyorlar? Her şey kanıtlı bir şekilde, videolarla ortada. Bir günlük çalışma ile her şey kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu kadar kolay yalan söylenirse, bu kadar kolay ortaya çıkarılır."

"GÖRÜNTÜLERİ ETEBO YAYINLIYOR BİZ YAYINLAMIYORUZ"

"Teknoloji çağında yalanları bu kadar rahat ortaya çıkabilecekken, nasıl böyle konuşabiliyorlar, hakikaten akılla, izanla açıklanabilecek şey değil. Görüntüyü çeken Etebo adlı oyuncuları, resmi hesabından paylaşmış. Sanki biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak komplo kurmuşuz, kamera yerleştirmişiz, biz servis etmişiz. Bu kadar da yalana, iftiraya gerçekten gerek yok. Türkiye her şeyi görüyor, biliyor. Ayıp olan 'Fenerbahçe'nin başkanı emniyet güçlere kadar küfür etti' diyen bir başkanın, kendi futbolcusunun ettiği küfrü 'Kim küfür etmiyor ki' şeklinde savunması. Böyle hadsiz bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil."

"ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN YAPTIĞI ŞANTAJDIR"

"Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oyuncularımızla ilgili yaptığı açıklamalar şantajdır. İki sene önce "VAR kayıtları elimizde" diyerek şantaj yapmıştı. Savcılarımız harekete geçmemişti. Siz önce gidip oyuncuyla görüşürseniz, oyuncuyu yanınıza alarak bonservis pazarlığında işiniz kolaylaşır. Onlar da böyle yapmaya çalışıyor. TFF'nin, UEFA'nın kurallarına aykırı bir durumdur bu. Türkiye'deki tüm Anadolu kulüpleri, hemen hemen hepsi bundan rahatsız. Biz Fenerbahçe olarak her zaman için TFF, FIFA ve UEFA kurallarına uyarak transfer yapıyoruz. Oyuncudan önce kulüple görüşüp, anlaşıp, sonra oyuncuyla görüşüyoruz. Geçen sezon başında 'Rize'de bir aslan yatıyor' demişlerdi Vedat Muriqi için. 'Çok iyi Galatasaraylı' dediler. Vedat'ın sosyal medyada fotoğrafları ortaya çıktı. İyi bir Fenerbahçeli olduğu belli. Aynı şeyi İrfan Can için yapıyorlar."