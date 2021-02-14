Konyaspor evinde Denizlispor'u 2-0 yendi

Geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor hafta için yine Beşiktaş'a bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla yenilerek kupaya veda etmişti.

2 GOLLE 3 PUAN

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u Abdülkerim Bardakçı ve Jesse Sekidika'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Konyaspor, İlhan Palut ile çıktığı ilk lig maçını kazandı.

Süper Lig 'in 25. haftasında Konyaspor , Denizlispor 'u konuk etti.

23. dakikada Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Diomande'nin kafa vuruşunda top kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

44. dakikada Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada Sagal'ın vuruşunda top kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

67. dakikada Cikalleshi'nin sert şutunda kaleci Cenk Gönen topu ayağıyla uzaklaştırdı.

80. dakikada Konyaspor, Jesse Sekidika'nın golüyle skoru 2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.