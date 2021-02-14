Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Ligde üst üste 5 maçtır galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferi Mohammed'in 89. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi kazanarak 6. galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu pozisyonlarda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi. Etkili ataklar gerçekleştiren Galatasaray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 1-0 önde girdi.
İkinci yarıya Kasımpaşa hızlı başladı. Karşılaşmanın 51. dakikasında kaleci Fernando Muslera'nın hatasında ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Isaac Kiese Thelin skora beraberliği getirdi. Yoğun kar yağışı ve sonrasındaki temizleme çalışmalarında bozulan zemin, ikinci yarıda daha da ağırlaştı. Futbolcuların pas vermekte, ayakta durmakta ve topu sürmekte zorlandığı müsabakanın kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı.
Maçın son dakikalarında Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince maç 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla kaptırdığı liderliği averajla Fenerbahçe'den devraldı.
Bu sonuçla ligde 12. kez mağlup olan Kasımpaşa, 26 puanda kaldı.
GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki galibiyet serisi 6 maça taşıdı.
Ligde son mağlubiyetini 19. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 6 lig müsabakayı kazandı.
Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 15 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.
SAHASINDA 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
MUSTAFA MUHAMMED BOŞ GEÇMİYOR
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4. maçında da gol attı.
Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadroya katılan 23 yaşındaki santrfor, ligdeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.
Kasımpaşa mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Mustafa Muhammed, 4. resmi maçında 4 gole ulaştı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 2. GOL
Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ligdeki 2. golünü kaydetti.
Bu sezonki 12. lig maçına çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 11. haftadaki Atakaş Hatayspor müsabakasının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da fileleri havalandırdı.
KASIMPAŞA, 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Lacivert-beyazlı takımın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Ligde son galibiyetini 21. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u yenerek elde eden Kasımpaşa, sonrasındaki 4 karşılaşmada da 3 puan sevinci yaşayamadı.
İstanbul temsilcisi, bu süreçte sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilip deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 4-1 mağlup olan lacivert-beyazlılar, deplasmandaki Galatasaray mücadelesinden de 2-1 yenik ayrıldı.
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ ÖNEMLİ DAKİKALAR
Maçın ilk yarısı
5. dakikada Marcao'un uzun gönderdiği pasta, Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in altıpas önünde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.
8. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Emre Kılınç, ceza sahası yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, yerden sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
8. dakikada soldan kullanılan kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top yarı alanın ortalarındaki Etebo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul bir kez daha topu kornere tokatladı.
Yine soldan kullanılan kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çelmeyi başardı. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
26. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Ertuğrul bir kez daha topu kornere gönderdi.
Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde bitirdi.
Maçın ikinci yarısı
51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.
86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.
Ağır bir zeminde futbolcuların oldukça zorlandığı müsabakanın ikinci yarısında çok fazla pozisyon yaşanmadı.
Galatasaray, maçı 2-1 kazandı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk. 72 Donk), Mustafa Muhammed
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Dusko Tosic, Hadadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson (Dk. 46 Varga), Hajradinovic, Hodzic, Thelin
Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Mustafa Muhammed (Penaltı) (Galatasaray), Dk. 51 Thelin (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 15 Thelin, Dk. 71 Hajradinovic, Dk. 82 Varga, Dk. 85 Tosic (Kasımpaşa)