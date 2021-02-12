Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında İttifak Holding Konyaspor'u penaltılarla geçen Beşiktaş yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 13 dakikasında Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor bu gole 17. dakikada Abdülkerim'le karşılık verdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda da taraflar skoru değiştiremeyince maç uzatmalara gitti.



Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve kupada yarı finale yükselen son takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU! CENK TOSUN SÜRPRİZİ...



KONYASPOR - Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi



BEŞİKTAŞ - Utku, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Nkoudou, Hasic, Cenk

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Oğuzhan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Montero'nun kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya çıktı.



13. dakikada Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk'e pas atmak istedi ama savunmadan seken top tekrar Oğuzhan'ın önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1





18. dakikada Konyaspor'un soldan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı. 1-1





33. dakikada Oğuzhan'ın sol kanattan direkt kaleye kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Cenk'in pasında Rosier'in sağ çaprazdan vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.



57. dakikada Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte N'Koudou kale önüne çevirdi. Cenk'in kafa vuruşuyla gönderdiği topu kaleci Eray parmaklarının ucuyla çeldi.





72. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan N'Koudou sağ çaprazdan vuruşunu yaptı fakat top yan

ağlarda kaldı.



78. dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Atiba kafayı vurdu. Yerden seken top üstten auta gitti.



80. dakikada Larin sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Eray gole izin vermedi.

100. dakikada Rosier'in içeriye çevirdiği topa Ghezzal kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Eray'da kaldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyen Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş yarı finale yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında, Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile de Medipol Başakşehir finale yükselmek için mücadele edecek.

Kupada yarı final maçları 16, 17 veya 18 Mart'ta yapılacak.

Konyaspor - Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi ekipte flaş bir gelişme yaşanmıştı. Ligde rakibine Rosier'in golüyle 1-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Kartal'ın yerine göreve İlhan Palut getirilmişti.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yeşil-beyazlı takımla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız; ama geldikten hemen sonra Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız" ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

BU SEZON BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak.