Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ardından gözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çevrildi!
Yeni transferlerle beraber basının karşısına çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz isim vermeden Fenerbahçe ile ilgili şok iddialarda bulundu. Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından gözler Fenerbahçe cephesinden cevaba çevrildi.
Yeni transferlerle beraber basının karşısına çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz isim vermeden F.Bahçe ile ilgili şok iddialarda bulundu. İşte Cengiz'in açıklamaları: "Yalanlarla yaşayamazsınız. Kime ne verdiniz, bizim gibi KAP'a açıklayın."
BİZE HİÇ İNANDIRICI GELMİYOR
"Çifte imzalar atılıyor. Bu konuda çok ciddi duyumlarımız var. KAP'a yapılan açıklamalar bana hiç inandırıcı gelmiyor. Oyuncuya 3 milyon euro verdiğinize ben nasıl inanayım."
BİZE VERİLEN LİMİTLERİ AŞMADIK
"Allah utandırmasın, bütün transferlerimiz nokta atışlar. Bize verilen limitler içinde kaldık, hiçbir transferimizle de çifte sözleşme yapmadık"
GALİBİYETE ÜZÜLEN G.SARAYLILAR VAR!
"Bizi ibra etmeyecekler belli oldu. Haziran ayında devam etmeyeceğiz belli gibi. Yenilgiyi kabul etmek de bir onurdur. Fenerbahçe galibiyetine bile üzülen Galatasaraylılar var, bunları günü geldiği zaman herkese açıklayacağım. Ağzı şer olana cevap bile vermem."
ALİ KOÇ SİNKAFLI KÜFÜR ETMİŞ!
Mustafa Cengiz derbide yaşananlarla ilgili sert ifadeler kullandı. Başkan Cengiz, "Stada girerken oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Benim üstümü kimse arayamaz arkadaşlar. Ali bey (Koç) iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Stat amiri gibi herkese ayar verdi. Sinkaflı küfürler etmiş. Ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Antepliyim, ciddi tepki verirdim. Bana değil, bir takım emniyet mensuplarına etmiş. Stada sağlık çalışanı adı altında seyirci sokuldu. Stada girenler çok ağır küfürler ettiler" diye konuştu.
YEDLİN: "Galatasaray, tanımadığım bir takım değil. Küçükken, Amerika'da futbol yaygın değilken G.Saray'ı biliyordum."
GEDSON: "Galatasaray camiası bana büyük destek veriyor. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Hedefimiz şampiyonluk"