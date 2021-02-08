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Türkiye Futbol Federasyonundan Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan hamlesi!

Galatasaraylı ile eski kulübü ile yaşanan ihtilaf ile ile ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan karara itirazı, TFF Tahkim Kurulunda görüşüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.02.2021
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Türkiye Futbol Federasyonundan Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan hamlesi!

Galatasaraylı futbolcu 'ın eski takımı ile yaşadığı ihtilafla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından alınan karara itirazı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulundaki duruşmada görüşüldü.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, duruşma bugün video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Duruşmaya ve Çaykur Rizespor kulüplerinin yanı sıra, sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri katıldı.

Açıklamada, "Yapılan müzakere neticesinde, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğüne yazı yazılarak, davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti.

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