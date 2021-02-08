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Galatasararay'dan son dakika açıklaması! Bir oyuncuda koronavirüs tespit edildi

tarafından yapılan son dakika açıklamasında 1 futbolcuda tespit edildiği belirtildi. Açıklamada "Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Galatasararay'dan son dakika açıklaması! Bir oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada bir futbolcuda koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

KULÜPTEN YAPILAN O AÇIKLAMA

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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