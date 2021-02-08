Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla çalıştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer Gedson Fernandes karantina sürecinin tamamlanmasının ardından ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. Martin Linnes, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı. Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı.

Sarı kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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