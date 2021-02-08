Cristiano Ronaldo'nun yeni takımını açıkladılar!

PIRLO'DAN RONALDO'YA ÖVGÜ

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo da 2-0 kazandıkları Roma maçının ardından Portekizli yıldızı överek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sezon başından bu yana, Cristiano sahadaki ihtiyaçlarımıza kendini adapte etti. Bazı maçlarda daha çok 9 numara gibi oynadı. Bu oyunlarda ceza sahasına daha yakın oynayabilir ve gol atma konusunda daha etkili olabilir. Her zaman ondan bu sezon yapmasını istediğim şeye adapte oldu ve bu nedenle nasıl oynadığımızın bu kısmı konusunda çok sakinim."