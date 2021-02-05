Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmaya bir gün kala dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, derbide Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağını açıkladı.

Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şöyle;

6 ŞUBAT CUMARTESİ



13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek



16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan



16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler



19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır



7 ŞUBAT PAZAR



13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu



16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker



16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük



19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya



8 ŞUBAT PAZARTESİ



16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan



19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar