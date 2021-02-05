Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İşte haftanın hakemleri...
Süper Lig'de 24. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler açıklandı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmaya bir gün kala dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, derbide Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağını açıkladı.
Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şöyle;
6 ŞUBAT CUMARTESİ
13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 ŞUBAT PAZAR
13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 ŞUBAT PAZARTESİ
16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan
19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar