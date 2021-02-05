05 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. - derbisini hakem yönetecek. İşte haftanın hakemleri...

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmaya bir gün kala dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, derbide Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağını açıkladı.

Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şöyle;

6 ŞUBAT CUMARTESİ

13:30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16:00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 ŞUBAT PAZAR

13:30 B.B Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16:00 Yukatel Denizlispor – Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 ŞUBAT PAZARTESİ

16:00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan

19:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

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