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Fenerbahçe haberleri son dakika: Kanarya'da yüzler gülüyor! Derbi öncesi güzel haber

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe’de Galatasaray maçının hazırlıkları başladı. Hatay mücadelesinde sakatlanan Gustavo’yu yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. , Jose Sosa ve ise takıma döndü.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021
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Fenerbahçe haberleri son dakika: Kanarya'da yüzler gülüyor! Derbi öncesi güzel haber

Hatay deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, cumartesi günkü derbiye lider çıkmayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına ise ara vermeden başladı. Herkesin merak ettiği konu, Hatayspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Luiz Gustavo'nun durumu. Dizinde ödem oluşan Sambacı'nın tedavisine hemen başlandı. Tecrübeli oyuncuyu cumartesi gününe yetiştirmek için sağlık ekibi adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Geçen sezon Kadıköy'deki maçta yine sakatlığı nedeniyle oynayamayan Gustavo, bu kez mutlaka sahadaki yerini almak istiyor. Fenerbahçe'de derbi öncesi güzel gelişmeler de yaşandı. Sakatlıklarını atlatan kaptan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş takıma katıldı.

KEYİFLER YERİNDE
Ayrıca gıda zehirlenmesi nedeniyle Hatay deplasmanına götürülmeyen Jose Sosa da dünkü antrenmanda arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Neşeli geçen idmanda, Hatay maçında ilk 11'de görev yapan futbolcular yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra dar alanda çift kale maç oynandı. Sarı-Lacivertliler, bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı. Derbi hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

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