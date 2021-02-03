03 Şubat 2021, Çarşamba
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Eczacıbaşı VitrA çeyrek finali garantiledi

’nde grup etabı beşinci maçında ev sahibi ’ı set vermeden mağlup eden , D grubundaki liderliğini garantiledi ve çeyrek finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Eczacıbaşı VitrA çeyrek finali garantiledi

Grup maçlarının bitimine bir gün kala turu garantileyen turuncu beyazlılar, turnuvanın son gününde Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Ev sahibinin 4-0'lık serisiyle başlayan Lokomotiv - Eczacıbaşı VitrA karşılaşmasının birinci setini turuncu beyazlılar, Boskovic ve Saliha'nın hücumlarla oyunu açmasıyla 25-20 kazandı.

İkinci sete daha hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, pasör Mirkovic'in etkili paslarının dikkat çektiği seti 25-19 aldı. Bu sette kaptan Boskovic 7 ve Jordan Thompson 5 sayı ile katkı sağladı.

Üçüncü sette rakibine karşı daha üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, maçı zorlanmadan 3-0 bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu 17 sayı ile galibiyette rol oynayan Jordan Thompson oldu. D Grubu'nun son maçında Eczacıbaşı VitrA, yarın Dinamo Moskova ile TSİ 17.00'de karşılaşacak.

Salon: Yantarny Kaliningrad
Hakemler: Wim Cambre, Sonja Simonovska
Lokomotiv Kaliningrad: Ryseva, Voronkova, Podskalnaia, Stalnaya, Ezhak, Zaytseva, Gorbacheva (L), Gorbatyuk, Gatina
Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Thompson, Melisa (L), Fatma, Elif, Merve

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0 MAÇ SONU ÖZET İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ: 0-0 (MAÇ SONU ÖZET)
Antalyaspor 1-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET ANTALYASPOR 1-1 BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU ÖZET

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