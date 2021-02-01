01 Şubat 2021, Pazartesi
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Fatih Terim'in gözdesiydi! Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'a kiralandı

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezonlarda 'in ısrarla istediği İngiltere ekibi 'a kiralandı. 'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar Premier Lig'de boy gösterecek.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Fatih Terim'in gözdesiydi! Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'a kiralandı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde kadroya katılan 4. isim oldu.

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti.

Türkiye Milli Takımı formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Okay, bu sezon Celta Vigo'da 12 lig ve 2 İspanya Kral Kupası maçında oynadı.

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