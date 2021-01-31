Fenerbahçe'den Pelkas açıklaması
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas hakkında açıklama geldi. Sarı lacivertliler Pelkas'ın sahalardan 2 hafta uzak kalacağını duyurdu.
SPOR AA
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Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Pelkas'ın sakatlığı sebebiyle 2 hafta takımından ayrı kalacağı öğrenildi.