Erzurumspor Ankaragücü'nü 1-0 yendi

Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor evinde Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan tüm hızıyla devam diyor. Kazım Karabekir oynanacak Erzurumspor-Ankaragücü maçını hakem Ümit Öztürk yönetti.

İŞTE İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Aatıf, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Erdi, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan, Saba, İbrahim Akdağ, Diousse, Paintsil, Badji

TEK GOLLE 3 PUAN

Ev sahibi Erzurumspor ve konuk Ankaragücü ilk yarıda karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı.

Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın kazanını belirleyen tek gol 2. yarıda geldi. Erzurumspor, 64. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın golüyle öne geç.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ev sahibi Erzurumspor konuk ettiği Ankaragücü'nğ 1-0 yenerek 3 puana uzandı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU