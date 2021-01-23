CANLI | Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Leo Duarte, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Aleksic, İrfan Can kahveci, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba.

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Erik Sabo, Samudio, Jovancic, Skoda