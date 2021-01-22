22 Ocak 2021, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Real Madrid'e Zinedine Zidane şoku! Koronavirüse yakalandı

Son dakika: Real Madrid'e Zinedine Zidane şoku! Koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi...Real Madrid'de teknik direktör 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Ünlü teknik adamın diğer testler sonrasında karantinasının kaç gün süreceği belli olacak.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: Real Madrid'e Zinedine Zidane şoku! Koronavirüse yakalandı

Real Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada, Zidane'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanyol basını, Fransız teknik adamın, ligde yarın deplasmanda Alaves'e karşı oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkamayacağını yerine ikinci antrenör David Bettoni'nin geçeceğini yazdı.

Mevcut protokol gereği Zidane'a yapılacak diğer testler sonrasında karantinasının kaç gün süreceği belli olacak.

Diğer yandan, Real Madrid'de Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin sağ bacak kaslarından sakatlık geçirdiği, Alaves maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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