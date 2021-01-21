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Haberler Spor Haberleri CANLI | Ankaragücü Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Ankaragücü Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | 'in 20. haftasında deplasmanda 'ne konuk oluyor. Üç maçtır kaybeden ve 15 puanla 20. sırada yer alan Ankaragücü, son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran, 22 puanla 16. basamakta bulunan Kasımpaşa karşısında galibiyet arıyor. Peki, Ankaragücü - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edeebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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CANLI | Ankaragücü Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Ankaragücü, Kasımpaşa'yı yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Kasımpaşa ise çıkış arıyor.

Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edeebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

PEKİ, ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanırken Skorer canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz

İŞTE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA 11'LER...

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Erdi, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Emre, Bolingi

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Eren, Aytaç, Doğucan, Varga, Yusuf, Hodzic, Thelin

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