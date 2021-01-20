Toplantı sırasında, "Ersin ve Rıdvan için gelen teklifleri geri çevirelim. Sezon sonunda iki oyuncunun değeri 25 milyon Euro olacak" dediği kaydedildi. Başkan Çebi'nin de Sergen hocayla aynı fikirde olduğunu ilettiği belirtildi.