Burak Yılmaz'dan kötü haber! 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Milli futbolcumuz, Fransa Ligue 1'i 20. haftasında Lille'in sahasında Reims ile oynadığı maçın kadrosunda da sakatlığı nedeniyle yer almamıştı.

Yılmaz'ın takımı Lille, 20 hafta sonunda 42 puanlı PSG'nin ardından averaj ile ikinci sırada bulunuyor. Sezon başından beri formda bir grafik çizen Burak Yılmaz, 9 golle, Fransa Ligue 1'i en golcü isimleri arasında yer alıyor.