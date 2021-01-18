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Burak Yılmaz'dan kötü haber! 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi 'e transfer olan 'ın sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Burak Yılmaz'dan kötü haber! 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi 'e transfer olan , sakatlığından dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Milli futbolcumuz, Fransa Ligue 1'i 20. haftasında Lille'in sahasında Reims ile oynadığı maçın kadrosunda da sakatlığı nedeniyle yer almamıştı.

Yılmaz'ın takımı Lille, 20 hafta sonunda 42 puanlı PSG'nin ardından averaj ile ikinci sırada bulunuyor. Sezon başından beri formda bir grafik çizen Burak Yılmaz, 9 golle, Fransa Ligue 1'i en golcü isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Lille'de top koşturan bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı, korona virüsü atlattı ve Reims ile oynanan maçta ilk 11'de yer aldı.

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